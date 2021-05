Usine Giga Berlin, avancée spectaculaire des travaux

Les travaux avancent bien à Berlin, à l'usine Tesla Giga Berlin. Le batiment principal est quasiment terminé. Et il est énorme.

Rien de tel qu'une photo pour s'en rendre compte.

Cette photo est absolument forte. Le bâtiment en soi est immense. Absolument immense. On pourrait y faire entrer, cinquante magasins ikea? C'est monstrueux. Mais le plus impressionnant, c'est le reste de la zone déboisée. Gigantesque. Infini. Il y a de quoi tripler la surface de l'usine Giga Berlin sans aucune difficulté tout en créant les accès routiers nécessaires, et les énormes surfaces de parking.

Tesla Giga Berlin : ouverture initiale prévue été 2021

Lors de la sélection de la zone de Berlin pour la construction d'une usine Tesla en Europe, tout était censé aller très vite. L'Allemagne, pays si souvent vanté, aller pouvoir montrer de quel bois il se chauffait.



Mais tout ne fut pas si facile. Par exemple les écolos du coin, soucieux de l'impact de la présence d'une usine de voiture dans leur environnement, ont mis beaucoup de bâtons dans les roues au constructeur. Par exemple, ne pas réveiller les oiseaux enfouis dans leur nid au coeur de l'hiver, retardant les travaux au printemps. Bon ok. Ou ne pas détruire les fourmillières? Personne ne leur a expliqué que c'était pour construire une usine de voitures électriques, non polluantes?



Surtout, c'est la réglementation allemande, l'administration, le mille feuille de lois, qui ont considérablement rallenti le projet. Des points bureaucratiques, administratifs, des demandes à faire à mille bureaux différents, dans le bon ordre. Sur ce point là le constructeur américain a cafouillé. D'ailleurs l'autorisation de construire l'usine n'est pas encore obtenue! Ils ont seulement une autorisation temporaire!



A la différence de Shanghai, où les travaux avaient lieu h24 et 7j7, à Berlin, la nuit, on dort.



Au final, l'usine aura un peu de retard, mais finalement, pas tant que ça. Cette photo date d'avril 2021, et on voit l'avancée spectaculaire des travaux.

Installation des machines à Giga Berlin

Au coeur du bâtiment, l'installation des gigantesques chaînes d'assemblages a déjà commencé. En particulier les points cruciaux, que sont la peinture. Le moulage sous pression avec les Giga Press, fabriquées en Italie. L'emboutissage.



Toutes ces machines sont énormes.



Concernant la peinture. La peinture des Tesla a souvent été un point faible du constructeur. Qualité à améliorer. Dans ses nouvelles usines à Shanghai, Berlin, et Austin, Tesla a promis de mettre en place des peintures de la meilleure qualité mondiale. Les investissements sont conséquents, mais permettront de résoudre ce problème de qualité des peintures.



Concernant le moulage sous pression. Grande avancée technique. Des centaines de pièces assemblées, soudées ou boulonnées, sont remplacées par une seule pièce en aluminium moulé. Pour y arriver, l'aluminium fondu est injecté dans une énorme presse qui le moule à chaud, dans un moule très précis. Cela permet de sortir des pièces très grosses, de l'ordre de 1m50 sur 1m. Chaque presse peut produire environ une pièce par minute. Huit presses sont prévues sur le site de Giga Berlin. Tesla est le seul constructeur a utilser ce procédé, en tout cas à un tel niveau de taille et de réduction du nombre de pièces.



La méthode de l'emboutissage est plus classique.

Usine de batteries sur le site de Berlin

Alors que ce n'était pas explicite au début, Tesla a décidé de construite une usine de batterie sur le site de Giga Berlin. Cette ligne d'assemblage produira les batteries au profil 4680, c'est à dire 46mm de diamètre, et 80mm de hauteur. Oui, 4.6cm de diamètre, 8cm de hauteur.

Ces batteries 4680 ne sont pas encore produites à grande échelle, pas plus en Californie qu'au Nevada, mais Tesla y travaille. C'est cette dimension qui sera produite à Berlin. On ne sait pas encore si cela sera fait à sec (technologie non complétement maîtrisée), ou non à sec, ce qui coûte plus cher, mais est maîtrisé.



Les batteries 4680 ont de nombreux atouts par rapport aux batteries de taille plus classique, les 2170, de 2.1cm de diamètre et 7cm de haut, qui ressemblent assez à des piles classiques AA.

Un des atouts est une densité énergétique plus importante, une température plus facilement contrôlable, un coût moindre à énergie équivalente, et une plus grande solidité permettant un usage structurel au coeur de la voiture.

En attendant Berlin, les importations vont bon train

En attendant l'ouverture de Giga Berlin, qui promet d'innonder l'Europe de Tesla Modèles 3 et Y, et sans doute de la future petite Tesla économique, les importations en provenance essentiellement de Giga Shanghai augmentent. Les délais de livraison devraient diminuer à partir de fin 2021. Bonne route avec votre Tesla.