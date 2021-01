La folle ascension de Tesla

La valeur de Tesla en graphique

Tesla dans la stratosphère

Ces derniers 12 mois, l'action Tesla semble continuellement atteindre de nouveaux sommets. Comme un alpiniste en montagne, qui découvre derrière la bosse dont il pense qu'elle est le sommet, un autre sommet, le chemin qui continue de monter. Ainsi il en va de Tesla en bourse.Un exemple d'investissement boursier dans Tesla. Selon cet image, l'investisseur a investi 17000€ environ pour acheter 350 actions. Aujourd'hui, environ 1 an plus tard, cet investissement vaut 170000€. Multiplication par 10.Cliquez sur les images pour les agrandir.Ce tweet explicite très visuellement la valeur de Tesla comparé aux autres grandes valeurs automobiles dans le monde (valeur boursière).Je me souviens des débuts. Tesla passe 420 dollars. Puis monte, atteint les 800, les 900 dollars. Le Covid arrive, ça redescend, 500 dollars. Et puis très vite ça repart, 800, 1200 dollars. 1200 dollars, incroyable.Quelques semaines plus tard, on passe les 1500 dollars. Puis 1800 dollars. Incroyable, 1200 semblait déjà si haut.Les 2000 approchent, ils sont là. Pour rendre l'action plus accessible, chaque action est transformée en 5 actions et voit donc la valeur de chaque nouvelle action divisée par 5 par rapport à la valeur de l'action mère.Par exemple, celui qui avait 2 actions Tesla, à 2000 dollars chacune, soit 4000 dollars en tout, se retrouve avec 2x5 soit 10 actions Tesla, à 2000/5 soit 400 dollars chacune, soit 4000 dollars.L'action après division se retrouve donc dans les 400 dollars. Et ça remonte, 450, 500, 550... L'entreprise Tesla sera introduite dans le S&P500, équivalent américain du CAC40 français. Cela force les gestionnaires proposant des fonds basés sur l'indice boursier S&P500 d'acheter des titres, cela booste la confiance, le titre qui était déjà plus haut que tout, bondit, 600, 640 dollars!Soit, si on revient à la valeur des actions Tesla mères, 3200 dollars!!! Absolument incroyable.Jusqu'où cela va t'il monter? Que trouvera t'on après cette montée à pic, verticale, du cours de bourse Tesla? Un plateau, ou un à pic vertigineux?La valeur Tesla sur 1 an (12 mois), entre le 12 décembre 2019 et 2020.La valeur Tesla sur 5 ans, entre le 12 décembre 2015 et 2020.On observe très clairement la montée de cette valeur boursière comme une fusée.Cliquez sur les images pour les agrandir.