radars russes

Niveau radars, les russes ne sont pas en reste. Et question camouflage non plus. Un véritable racket organisé par les forces de l'ordre locales ou une tentative d'éducation des conducteurs via la ruse? A vous de voir...

Ici un magnifique radar planqué entre les oignons et des packs d'eau... Invisible tout simplement.



Le même modèle de petit radar portable, planqué sur le toit d'une vieille Lada.



La version Rambo.



Celui-ci ressemble beaucoup à nos premiers modèles de radars automatiques.



Les éléments sont de mèche avec eux!



Dans une voiture banalisée. Une épave banalisée plutôt.



Celui-là est vraiment bien planqué!.



Le policier vient juste de rentrer du front en Ukraine.



Ils copient les allemands. Dommage que ce radar ne reste pas définitivement au fond de cette poubelle...



Encore un radar poubelle.



Un modèle plus ancien. Pas bête l'astuce de simuler une panne pour planquer son petit radar!