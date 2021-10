Giga Berlin n'en finit plus d'avancer

L'immense usine Tesla à Berlin, en travaux, n'en finit plus de faire parler d'elle. En effet, à la différence d'autres constructions, l'usine Giga Berlin n'a pas encore d'autorisation définitive à être construite. Ce qui veut dire, que théoriquement, il est encore possible qu'une fois les travaux finis, le permis de construire final soit refusé, et que l'usine doive être démontée/démolie. Cela parait peu vraisemblable mais c'est comme ça.



En attendant, l'usine se construit sur la base d'autorisations partielles, ce qui permet à Tesla de perdre le moins de temps possible, en limitant les risques de rejet final.

Giga Berlin et les autorisations partielles

En attendant l'autorisation finale et définitive, l'usine est donc construite avec des autorisations partielles. La dernière autorisation reçue en septembre 2021 du ministère de l'environnement concerne la construction de la partie de l'usine qui fabriquera les réservoirs pour les liquides antigel et lave glace.



Dans une sorte de délire administratif, l'autorisation de fabriquer les réservoirs est donnée, mais pas encore l'autorisation de se servir de la partir de l'usine qui les fabriquera, car il manque encore l'approbation des installations en azote, dioxyde de carbone, et le système anti incendie.

Une autorisation finale d'ici la fin 2021?

Néanmoins cette 17ème autorisation permettra à Tesla de construire le bâtiment qui servira à fabriquer ces réservoirs, et donc de continuer l'avancement des travaux à Berlin.

C'est le lander (land) du Branderburg, où se site l'usine, qui délivrera l'autorisation finale. Mais le premier ministre Dietmar Woidke a déclaré que la décision sur l’autorisation finale de l'usine serait probablement prise d'ici la fin de l'année 2021. Les médias allemand relaient des informations similaires.



Il faut toutefois s'attendre à des demandes strictes de la part du ministère de l'environnement en particulier en ce qui concerne l'usage de l'eau (Tesla a prévu de n'en utiliser que très peu en comparaison aux usines automobiles traditionnelles). Et la sécurité des employés, avec un taux d'accident attendu très faible. Ce qui semble correspondre à la stratégie d'automatisation de Tesla.

De plus, il est toujours possible pour le public de contester la délivrance de l'autorisation de l'usine, et il faudra que toutes les contestations aient été traitées, soit en y apportant une réponse satisfaisante, soit en les rejetant si la contestation est fantaisiste. Mais tout ce processus, hautement démocratique, prend du temps. On est loin de la fabrication h24 de l'usine à Shanghai, où personne n'avait eu son mot à dire.

Mise en route de l'usine Giga Berlin

Initialement il était prévu que l'usine soit opérationnelle à l'été 2021. L'été est passé, l'usine n'est toujours pas opérationnelle. Les retards s'expliquent en partie par ces autorisations partielles, les contestations publiques, et les exigences des autorités allemandes pour une usine exemplaire sur un plan environnemental.



Mais il y a aussi la décision prise par Tesla de rajouter à l'usine automobile une usine de batterie qui n'était pas initialement prévue (les batteries devaient venir du Nevada). Avec les changements de chimie (moins de nickel, plus de cobalt, et un passage au lithium fer et phosphate), la nouvelle formes des batteries et la nouvelle manière des les construite sans solvant, l'usine au Nevada semble moins stratégique pour le marché européen et asiatique.



L'usine Giga Berlin pourra donc au final produire les voitures dans leur ensemble, batteries comprises. Et c'est justement le nerf de la guerre en ce moment. A terme, cette usine devrait être capable de produire environ 500 milles voitures par an. Pour rappel, en 2020 Tesla a produit environ 500 milles voitures, et devrait en produire environ 1 million en 2021. La nouvelle usine de Berlin, ainsi que la très similaire nouvelle usine au Texas, devraient permettre à Tesla de facilement doubler sa production.