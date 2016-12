Hortefeux en excès de vitesse : sans conséquence

Alors qu'il roulait ce premier mai dernier sur l'A75, Brice Hortefeux roulait à 170 km/h sur une zone limitée à 110 km/h. Contrôlé par des douaniers à moto, on pourrait s'attendre à ce qu'il reçoive un PV, perde des points, voire que son permis lui soit retiré.

Et bien non, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Brice Hortefeux n'a pas eu d'amende, pas de perte de points. Les douaniers par contre, eux, ont été convoqués par leur hiérarchie pour s'expliquer...

Il semblerait qu'arrêter Brice Hortefeux pour excès de vitesse soit une chose qui ne se fasse pas. Lui même déclare: « J’allais incontestablement trop vite, j’étais en retard. J’ai voulu leur présenter mes papiers, mais l’un des deux était extrêmement agressif. Je l’ai donc signalé. On ne traite pas un administré de la sorte».

Il minimise même son excès de vitesse: « C'est vrai, je roulais un peu vite. J'étais en retard, il était dimanche matin et il n'y avait pas beaucoup de circulation sur l'autoroute.»



Et on nous demande à nous, simples administrés, de payer nos amendes lorsqu'on roule à 112 au lieu de 110?

Article Le Parisien

Article Lyonmag

Article La Montagne