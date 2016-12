Une mauvaise blaque corse

Il a joué et il a perdu... Un homme de 23 ans habitant Biguglia, près de Bastia en Haute Corse, a voulu faire le malin. Près de chez lui, un radar flashe les véhicules par l'avant. Avec son scooter, il ne craignait donc rien, puisque les motos et scooters n'ont de plaques qu'à l'arrière.

Il s'est donc amusé à se faire prendre par le radar. Soixante huit fois. La vitesse est limitée à 70 km/h, il s'est fait flashé 43 fois à plus de 120 km/h...

On pensera ce que l'on veut des radars, mais à jouer au chat et à la souris, on finit toujours par se faire prendre... Les autorités, bien qu'elles ne puissent identifier le scooter par la plaque, ont trouvé que ce conducteur sur son scooter faisait un peu trop le malin. Ils ont demandé aux gendarmes de mener leur enquête...