Accident et incendie d'une Tesla au Texas

Un tragique accident a eu lieu sur une route texane ce samedi 18 avril 2021. Deux personnes sont décédées.

Les accidents de la route sont courant dans tous les pays du monde, tous les jours. Pourquoi cet accident fait l'actualité même en France?

Le véhicule impliqué était une Tesla Modèle S, elle a brûlé pendant des heures, et... il n'y avait personne au volant!









Accident et incendie Tesla, quels sont les faits?

Le reste de l'épave avant son chargement sur un plateau.

Samedi soir, une Tesla Modèle S construite en 2019 s'est encastrée dans un arbre dans une communauté proche de Houston au Texas. Le véhicule serait sorti de route dans un virage pris à grande vitesse. Après l'accident, le véhicule a pris feu.

Les premiers articles de presse ont fait état d'un incendie qui aurait duré 4 heures et qu'il aurait fallu aux pompiers près de 100 000 litres d'eau pour y venir à bout... Rien qu'à la vue de la pelouse sèche et l'absence de boue sur le lieu de l'accident de cette tesla, cette quantité d'eau paraissait improbable.

En fait tout cela est très éxagéré, et c'est le pompier en chef qui est intervenu sur les lieux de l'accident qui le confirme.

Selon son témoignage, à son arrivée sur le sinistre, la modèle S était en flamme, et une partie de la véǵetation alentour avait également pris feu. Les pompiers ont alors eu besoin de quelques minutes pour éteindre l'incendie et ont aperçu deux corps calcinés dans le véhicule. Pour cette raison ils n'ont pas déplacé le véhicule ni ne l'ont ouvert, pour permettre aux enquêteurs d'accéder à la scène de l'accident intouchée.

La batterie qui avait bien sûr été endommagée dans l'accident à grande vitesse, avait tendance à rechauffer et au bout de quelques minutes des flammes réapparaissaient. Donc, pendant les fameuses 4 heures, les pompiers ont pulvérisé sur la batterie une petite pluie pour éviter un emballement thermique. On est donc loin d'un incendie de 4 heures et de 100 mètres cube d'eau.

Deux personnes ont été retrouvées calcinées dans la tesla. Une se trouvait sur le siège passager avant, une se trouvait sur la banquette arrière.

Quand les enquêteurs de la police ont fini leur travail, le toit de la tesla modèle S a été découpé pour sortir les corps, et le véhicule chqrgé sur un plateau.

Que disent les témoins de l'accident?

Un membre de la famille d'une des victimes a dit à la presse locale que le propriétaire de la modèle S accidentée voulait simplement faire un tour avec un ami. Il aurait pris le volant, avec son ami sur le siège passager. Serait sorti du parking en marche arrière. Le membre de famille indique qu'il est possible que le propriétaire soit ensuite passé sur les sièges arrière avant l'accident; en tout cas le propriétaire de la tesla, qui était au volant, est la personne qui a été retrouvée à l'arrière. Cela a fait courrir le bruit que personne n'était alors au volant de la voiture et que l'autopilote était en marche.

Que dit la police sur cet incendie de Tesla?

La police qui est intervenue sur le site de l'accident affirme catégoriquement qu'il n'y avait que deux personnes dans le véhicule et que les deux étaient sur le siège passager et la banquette arrière. De plus certains policiers étaient des experts en accidentologie et affirment qu'il n'est pas possible que le corps du conducteur ait pu passer à l'arrière pendant le choc.

L'autopilote était-il en marche?

Le constructeur Tesla annonce que cette voiture n'était pas équipée du pilote automatique FSD full self driving et que donc il n'est pas possible que celui-ci ait été en fonctionnement. De plus, pour que le pilote automatique soit activé, la voiture doit détecter un poids important sur le siège conducteur, ceinture attachée. Toutes ces raisons font que le plus probable est que le conducteur dans la violence du choc ait été projeté sur la banquette arrière. En tout cas l'enquête est en cours.

Le choc a dû être très violent car la modèle S est une des voitures les plus sûres en cas d'accident. Mais même les tesla n'échappent pas aux lois de la physique...

Que pensez-vous qu'il s'est passé?