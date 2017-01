C'est une proposition de loi complètement lucide, réaliste et utile qu'a fait déposé aujourd'hui le sénateur Alain Fouché; il s'agit pour les excès de vitesse compris en 0 et 10km/h au delà de la limite, de limiter la "punition" à une simple perte de point (un, comme actuellement) et de ne plus faire payer d'amende (68€ ou 90e en fonction de la vitesse max autorisée).



Ce sénateur semble voir juste et connaitre son pays. Il dit ainsi en parlant des radars automatiques et de sa proposition de loi: "C’est vraiment pour lutter contre ce racket, cette pompe à fric qu’utilise l’Etat." Lire la suite »